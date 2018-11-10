Спасатели нашли обломки с верхней палубы затонувшего в Охотском море судна

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спасатели обнаружили отдельные предметы, предположительно, с верхней палубы затонувшего в Охотском море у берегов Камчатки судна "Анатолий Крашенинников", сообщается на сайте правительства региона.
"Была обследована береговая черта, найдены отдельные предметы, предположительно, с верхней палубы затонувшего корабля. Вместе с тем, суда, находящиеся в зоне крушения сухогруза "Анатолий Крашенинников", будут продолжать попутный поиск", — говорится в сообщении.
Причиной затопления судна могло стать смещение груза во время шторма, эта версия сейчас рассматривается в качестве основной, сообщалось ранее.