Спасатели нашли обломки с верхней палубы затонувшего в Охотском море судна

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спасатели обнаружили отдельные предметы, предположительно, с верхней палубы затонувшего в Охотском море у берегов Камчатки судна "Анатолий Крашенинников", сообщается на сайте правительства региона.

В пятницу в Охотском море недалеко от мыса Лопатка затонул сухогруз "Анатолий Крашенинников", порт приписки Петропавловск-Камчатский. Десять человек, находящихся на борту, были спасены, трое пропали. На их поиски в субботу утром вылетел вертолёт МЧС. Следователи возбудили уголовное дело.

"Была обследована береговая черта, найдены отдельные предметы, предположительно, с верхней палубы затонувшего корабля. Вместе с тем, суда, находящиеся в зоне крушения сухогруза "Анатолий Крашенинников", будут продолжать попутный поиск", — говорится в сообщении.

Причиной затопления судна могло стать смещение груза во время шторма, эта версия сейчас рассматривается в качестве основной, сообщалось ранее.