"Черный полковник" Арапов. История легендарной династии оперативников

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Разгром жестокой банды грабителей Ивана Митина и поимка маньяка по прозвищу "Мосгаз" — за свою карьеру легендарный сотрудник МУРа Владимир Арапов раскрыл немало резонансных преступлений. Именно он послужил прототипом образа Жеглова в романе Вайнеров "Эра милосердия", по которому снят культовый фильм "Место встречи изменить нельзя". За жесткий характер оперативника прозвали "Черный полковник". После выхода на пенсию его дело продолжили трое сыновей. В День сотрудников органов внутренних дел РИА Новости рассказывает об одной из самых известных милицейских династий.

Громкие убийства

В начале 1950 года по Москве прокатилась серия разбойных нападений на сберкассы и магазины. Жертвами неуловимой банды стали более десяти человек, в том числе и милиционеры. На причастность к убийствам оперативники проверили всех уголовников, однако выйти на след никак не удавалось.

Спустя три года во время очередного налета в сберкассе раздался телефонный звонок. На вопрос звонившего, куда он попал, один из преступников ответил: на стадион. Эта, казалось бы, случайно брошенная фраза заинтересовала молодого сотрудника МУРа Владимира Арапова. Он логично предположил, что бандиты увлекаются спортом или проживают неподалеку от стадиона.

Милиционеры решили получше присмотреться к жителям районов рядом с крупными спортплощадками. Вскоре они получили информацию о том, что возле стадиона в Красногорске подвыпивший молодой человек выкупил бочку пива и стал угощать им прохожих. Рядовой обыватель себе такого позволить не мог, поэтому за щедрым гражданином сразу установили слежку. Постепенно оперативники определили не только круг его знакомых, но и выявили их причастность к совершенным преступлениям. После сбора всех улик начались аресты.

В итоге на скамье подсудимых оказались 12 человек. Практически все — передовики производства. Руководил ими мастер оборонного завода Иван Митин. Его и ближайших подельников приговорили к расстрелу, остальных — к длительным срокам лишения свободы.

© Фото : предоставлено Павлом Араповым Владимир Арапов с сестрой и сыновьями Павлом и Владимиром © Фото : предоставлено Павлом Араповым Владимир Арапов с сестрой и сыновьями Павлом и Владимиром

Еще одно знаковое событие в карьере Арапова — поимка первого советского маньяка Владимира Ионесяна по кличке "Мосгаз". С декабря 1963-го по январь 1964-го он убил четырех детей и женщину. Схема нападений была стандартной: преступник звонил в дверь, представлялся сотрудником газовой службы и, если взрослых не было дома, забивал ребенка топором, после чего обчищал квартиру.

"Один из мальчиков спрятался в ванной, но Ионесян взломал дверь и хладнокровно его зарубил, — рассказывает РИА Новости сын Владимира Арапова Павел. — Увидев изуродованный детский труп, мой отец пообещал, что лично поймает и расстреляет убийцу. Так в итоге и произошло". Арапов возглавлял штаб по поиску маньяка, планировал операцию по задержанию. Следствие и суд продлились всего две недели. Ионесяна приговорили к высшей мере наказания.

Крутой нрав

В начале 1960-х Арапова назначили руководителем отдела по раскрытию убийств, изнасилований, грабежей и разбоев. "Его отличали повышенная работоспособность, умение анализировать информацию и находить общий язык с людьми, — добавляет Павел. — Для тех, кто ответственно относился к работе, он делал все: выбивал квартиры, премии и так далее. А недобросовестного сотрудника мог и поколотить. За это и получил прозвище "Черный полковник". Но никто из подчиненных ни разу не пожаловался на него вышестоящему начальству".

Кроме раскрытия особо тяжких преступлений, Арапов успешно ловил воров и выводил на чистую воду мошенников. Именно он послужил прототипом Жеглова и Шарапова в романе братьев Вайнеров "Эра милосердия", по которому потом режиссер Станислав Говорухин снял фильм "Место встречи изменить нельзя". "Черная кошка" — это как раз банда Митина. Один из авторов книги, Аркадий Вайнер, несколько лет служил вместе с Владимиром в МУРе.

Милиционер вышел на пенсию в начале семидесятых. Однако борьбу с криминалом продолжили три его сына: Виктор, Павел и Владимир. "Безусловно, профессия отца повлияла на мой выбор. Когда в 18 лет я решил пойти служить в МВД, папа, конечно, был против. Говорил, что я не выдержу, — вспоминает Павел. — Дело в том, что в детстве я переболел полиомиелитом, и правая рука некоторое время вообще не работала. Чтобы меня взяли в армию, потребовалось вырвать из медицинской карты несколько листов с упоминанием о болезни. При этом медкомиссию я прошел успешно".

© Фото : предоставлено Павлом Араповым Владимир Арапов с братьями Вайнерами © Фото : предоставлено Павлом Араповым Владимир Арапов с братьями Вайнерами

Совет отца

Молодой человек хотел связать жизнь со службой в уголовном розыске. "Но отец порекомендовал для начала поработать участковым и дал, пожалуй, самый ценный совет, — вспоминает экс-милиционер. — Он сказал: научись общаться с людьми и умей их терпеливо слушать, какой бы бред они ни несли. Только тогда ты сможешь стать хорошим оперативником".

Павел проработал участковым четыре года, а потом перевелся на Петровку, где десять лет прослужил в оперативно-разыскном отделе. Он зарекомендовал себя одним из лучших специалистов по раскрытию убийств, жертвы которых долгое время считались пропавшими без вести.

© Фото : предоставлено Павлом Араповым Старший сын Виктор Арапов © Фото : предоставлено Павлом Араповым Старший сын Виктор Арапов

Старший сын Виктор год проработал следователем, а затем также занялся оперативно-разыскной работой. Он стал самым молодым начальником райотдела уголовного розыска в Советском Союзе, заняв эту должность в 21 год. Во время аварии на Чернобыльской АЭС Арапова в составе специальной оперативной группы отправили в Припять для борьбы с мародерами. На пенсию он ушел уже из Главного управления МВД СССР.

Младший — Владимир — служил в уголовном розыске Четвертого управления МВД СССР, курировавшего закрытые города. Интересно, что отец и три его сына уволились из органов в звании полковника.

Почти всю жизнь проработала в МВД и родная сестра Арапова. Сначала следователем, потом — в отделе по делам несовершеннолетних, затем — в информационном центре. Ее муж также был сотрудником уголовного розыска.

© Фото : предоставлено Павлом Араповым Сестра Владимира Арапова © Фото : предоставлено Павлом Араповым Сестра Владимира Арапова

Легендарный сыщик скончался в 2014-м в возрасте 87 лет. Спустя год не стало его старшего сына. Виктор умер 5 октября — в День уголовного розыска. Пенсионеры Павел и Владимир воспитывают сейчас внуков.