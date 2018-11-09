Открывший стрельбу в керченском колледже действовал один, заявили в СК

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Открывший огонь в керченском колледже Владислав Росляков действовал в одиночку, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В пятницу председатель СК России Александр Бастрыкин в Симферополе заслушал ход расследования уголовного дела о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже.

"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", — говорится в сообщении.

На совещании Бастрыкину было доложено, что по данному делу уже допрошено 650 человек. Сейчас детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет.

"Продолжается полномасштабный комплекс следственных действий, в том числе проведение иных, ранее назначенных судебных экспертиз", — отмечается в сообщении.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.