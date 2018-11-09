Саратовский мэр прокомментировал инцидент с воспитателем детсада

САРАТОВ, 9 ноя — РИА Новости. Старший воспитатель детского сада №220 Саратова, которую родители воспитанников заподозрили в жестоком обращении с детьми, допустила моральное давление на ребенка путем откровенной ругани, сообщил в пятницу глава города Михаил Исаев.

Ранее в прокуратуре области сообщили, что ведомство начало в четверг проверку заявления матери воспитанника ясельной группы детсада №220 Саратова о жестоком обращении воспитателя с детьми. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что в заявлении женщина указала, что сотрудница детского сада распускала руки и оказывала моральное давление на детей, но все эти доводы предстоит проверить. В мэрии Саратова сообщили РИА Новости, что в связи с бурными волнениями среди родителей воспитанников детсада подписан приказ об увольнении старшего воспитателя, хотя прежде претензий к ее работе никогда не было.

"Среди жителей города и в СМИ активно обсуждается ситуация, произошедшая в детском саду №220. Негодование вызвало обращение родителей о возможном жестоком обращении старшего воспитателя с их ребенком, доказательством которого является аудиозапись на диктофон, по которой крайне сложно обрисовать картину происходящего", — цитирует Исаева пресс-служба мэрии.

"Данный инцидент не доказан, необходимо более подробное разбирательство. В любом случае подобное обращение с детьми не может иметь место в нашем городе. Наличие подтвержденного факта морального давления на ребенка путем откровенной ругани — это бесспорно повод для отстранения педагога от должности. Такое поведение в принципе недопустимо ни для кого", — добавил глава города.

Он отметил, что материалы по данному поводу направлены в правоохранительные органы, и в случае подтверждения факту жестокого обращения с ребенком "будут приняты жесткие меры согласно букве закона".

Исаев поручил своему заместителю по социальной сфере провести тщательную работу во всех образовательных учреждениях города, уделяя особое внимание детсадам, "дабы пресечь возникновение аналогичных ситуаций".