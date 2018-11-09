Инспектора Росрыболовства уличили в организации незаконной добычи лосося

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Инспектор рыбоохраны Северо-Западного управления Росрыболовства уличён в создании организованной группы, которая занималась незаконной добычей лосося в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления ФСБ.

В сообщении говорится, что в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную добычу биологических ресурсов (лосося атлантического) в Кингисеппском районе Ленинградской области.

"По полученной информации, указанная деятельность осуществлялась при организующей роли сотрудника отдела государственного контроля надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в четверг в отношении сотрудника отдела рыбоохраны Кингисеппский межрайонный следственный отдел СУ СК по Ленинградской области возбуждил уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, подозреваемым является старший инспектор отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Руслан Матвеев. Как сообщил источник, в апреле 2016 года, находясь ещё в должности исполняющего обязанности старшего инспектора, Матвеев совместно с корреспондентом местного СМИ провел показательный профилактический рейд, в ходе которого предупредил о незаконности добычи некоторых видов рыб в определенный сезон рыбаков с удочками на берегу реки Луги.