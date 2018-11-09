В пермском колледже произошла драка

ПЕРМЬ, 9 ноя — РИА Новости. Учащийся Пермского химико-технологического колледжа во время драки в образовательном учреждении ранил ножом студента первого курса, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.
"В ходе конфликта один из них имевшимся при себе ножом нанес удар по ноге второму участнику драки", — говорится в сообщении.
По факту происшествия сотрудниками СКР по Кировскому району Перми проводится доследственная проверка, по результатам которой следователи примут процессуальное решение.