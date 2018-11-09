В пермском колледже произошла драка

ПЕРМЬ, 9 ноя — РИА Новости. Учащийся Пермского химико-технологического колледжа во время драки в образовательном учреждении ранил ножом студента первого курса, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что днем в пятницу во время перемены между двумя учащимися ГБПОУ "Пермский химико–технологический техникум" произошла драка.

"В ходе конфликта один из них имевшимся при себе ножом нанес удар по ноге второму участнику драки", — говорится в сообщении.

По факту происшествия сотрудниками СКР по Кировскому району Перми проводится доследственная проверка, по результатам которой следователи примут процессуальное решение.