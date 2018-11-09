Суд отправил двух красноярских чиновниц под домашний арест

КРАСНОЯРСК, 9 ноя — РИА Новости. Экс-первый замминистра соцполитики Красноярского края и экс-начальник отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих, задержанных за мошенничество на покупках подарков ветеранам, отправлены под домашний арест, сообщили РИА Новости в управлении СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что бывшая первый замминистра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина, ее подчиненная, экс-начальник отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих Ольга Гилева, а также родственник-коммерсант задержаны за мошенничество в особо крупном размере. Отмечалось, что дома у подозреваемых прошли обыски, в ходе которых изъята бытовая техника, "приобретавшаяся на бюджетные средства в качестве подарков для ветеранов Великой Отечественной войны".

По данным СК, ущерб составил не менее 2,1 миллиона рублей. По предварительной версии следствия, подозреваемые с февраля по июнь 2018 года заключили 25 госконтрактов на приобретение подарков для ветеранов с коммерческой фирмой, в которой фактическое руководство осуществляли родственники экс-начальника отдела — отец и брат мужа. Полностью был исполнен только один контракт на сумму до 100 тысяч рублей, еще два исполнены частично.

"Двое бывших чиновниц отправлены под домашний арест. Следствие будет обжаловать это решение суда, требуя взять под стражу подозреваемых", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что не будут настаивать на аресте третьего пожилого фигуранта по делу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В ближайшее время всем подозреваемым будет предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.