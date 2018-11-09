Суд отправил двух красноярских чиновниц под домашний арест

КРАСНОЯРСК, 9 ноя — РИА Новости. Экс-первый замминистра соцполитики Красноярского края и экс-начальник отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих, задержанных за мошенничество на покупках подарков ветеранам, отправлены под домашний арест, сообщили РИА Новости в управлении СК РФ по региону.
По данным СК, ущерб составил не менее 2,1 миллиона рублей. По предварительной версии следствия, подозреваемые с февраля по июнь 2018 года заключили 25 госконтрактов на приобретение подарков для ветеранов с коммерческой фирмой, в которой фактическое руководство осуществляли родственники экс-начальника отдела — отец и брат мужа. Полностью был исполнен только один контракт на сумму до 100 тысяч рублей, еще два исполнены частично.
В ведомстве уточнили, что не будут настаивать на аресте третьего пожилого фигуранта по делу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В ближайшее время всем подозреваемым будет предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.