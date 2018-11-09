СК начал проверку после взрыва на полигоне в Самарской области

САМАРА, 9 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после взрыва на полигоне во время утилизации боеприпасов в Самарской области, где пострадали четыре человека, сообщила РИА Новости представитель СУСК по региону.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что при разгрузке боеприпасов на утилизацию в Самарской области сдетонировал один снаряд, ранения получили четыре человека. По данным СУСК, инцидент произошел около 16.00 (15.00 мск) при проведении разгрузочных работ боеприпасов на территории Приволжского государственного испытательного полигона в городе Чапаевск Самарской области.

По предварительной версии следователей, произошла детонация зенитного снаряда. По данным минздрава региона, в состоянии средней тяжести пострадавшие доставлены в Чапаевскую районную больницу.

"По данному факту начата доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно – криминалистическая группа, которая в ближайшее время приступит к осмотру места происшествия… По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства.