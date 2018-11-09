В Москве арестовали подозреваемого в убийстве женщины в лифте

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы арестовал мужчину, который, по версии следствия, убил женщину в лифте дома по улице Знаменские садки в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

"Постановлением судьи Солнцевского районного суда Москвы в отношении обвиняемого Шабанова Ровшана Сулейман оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 января 2019 года", — сказал он.

Енгибаров уточнил, что следствие проверяет причастность задержанного к другим преступлениям, но пока ему инкриминируется только часть 2 статьи 162 "Разбой".

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что женщина с ножевыми ранениями найдена мертвой в лифте жилого дома на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером 6 ноября 2018 года соседи обнаружили в лифте жилого дома, расположенного по улице Знаменские садки, тело жительницы дома 1966 года рождения. Во время осмотра на теле женщины обнаружены более 10 ножевых ранений.