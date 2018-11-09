Колонию, где содержится Цеповяз, за год проверяли три раза

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Колонию строгого режима в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет, в этом году проверяли трижды, последняя прокурорская проверка, прошедшая в августе, не нашла нарушений, рассказал РИА Новости в пятницу заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области.

"В этом году там было уже три проверки ФСИН, и все три были из центральных аппаратов. Кроме того, в августе (колонию) проверяла прокуратура и Следственный комитет. Прокуратура отказала в возбуждении дела по Цеповязу, по жалобам его жены, ввиду того что нет никаких оснований и никаких нарушений. И прокуратура, где-то в конце августа, и Следственный комитет прислали нам документы, где черным по белому написано, что оснований для возбуждения дела нет, так как никаких нарушений они не выявили. Может быть, сейчас выявят", — сказал Максименко.

Кроме того, Максименко напомнил, что появившиеся в СМИ фотографии Цеповяза из колонии относятся к 2015 году. С того момента ряд сотрудников учреждения были наказаны за выявленные нарушения, кроме того, в колонии сменился начальник.

"Конечно, нарушения были, и они были датированы 2015 годом, за эти нарушения был наказан ряд сотрудников. Руководителя колонии, который там был, заменили. Сейчас все в рамках правового поля, он (Цеповяз) содержится в жестких условиях, никаких поблажек и преференций за последнее время у него не было. Проверка была в апреле, потом в мае или июне, и третья — в августе. Три проверки за год это реально много. Жалуется на него жена, он жалуется на жену, что она его "заказала", идет дележ этих миллионов", — отметил замглавы пенитенциарного ведомства.

Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.