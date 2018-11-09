В Волгоградской области организовали проверку после гибели детей при пожаре

ВОЛГОГРАД, 9 ноя — РИА Новости. После гибели троих маленьких детей на пожаре в Волгоградской области следователи организовали проверку, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в городе Ленинск Волгоградской области загорелся частный дом, погибли трое детей в возрасте шести месяцев, двух и четырех лет.

"По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка",- говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, во время пожара в доме находились только дети. Когда началось задымление, хозяйка дома не смогла зайти внутрь и вызвала пожарных, но к их приезду жилище было объято огнем.