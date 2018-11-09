Похитители барокамеры у Музея космонавтики получили больше двух лет колонии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к заключению в колонии на срок более двух лет похитителей барокамеры из столичного Музея Космонавтики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Гуменная.

"Радмир Калимуллин и Владимир Аникин признаны виновными в краже, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года четыре месяца и два года шесть месяцев соответственно", — сказала она.

Пресс-секретарь пояснила, что отбывать наказание, согласно приговору, им предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Барокамера, украденная из реставрационных мастерских, еще не атрибутирована — пока неизвестно, тренировались ли именно в ней первые советские космонавты Юрий Гагарин, Георгий Гречко, Герман Титов.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что экспонат столичного Музея космонавтики — сурдобарокамеру СКБ-48, в которой проходили испытания советские космонавты, — украли с парковки в Москве. С заявлением о краже в полицию обратился эксперт музея по пилотированию полетов. По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. В барокамере могли тренироваться первые космонавты — Юрий Гагарин, Георгий Гречко, Герман Титов.

Как ранее рассказывали в Музее космонавтики, серийная "Барокамера СБК-48" — аналог сурдокамер, которые использовались для наземных тренировок космонавтов в начале 1960-х годов. Предполагалось, что "СБК-48"включат в постоянную экспозицию Музея.

Сурдокамеры, то есть камеры, в которые не могут проникать звуки и свет, используются при подготовке космонавтов для того, чтобы изучать их реакцию на изоляцию от внешнего мира. Барокамеры позволяют создавать и поддерживать внутри себя давление, отличное от атмосферного, что также может быть характерно для условий на различных этапах космического полета.