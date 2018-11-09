В Петербурге экс-главу юридического комитета заподозрили в мошенничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Суд в Петербурге в пятницу поместил под домашний арест бывшего председателя юридического комитета города Юлию Осипову, подозреваемую в мошенническом хищении более 14,6 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Отставка Осиповой месяц назад стала первым кадровым решением после назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Белова. В пресс-службе Смольного тогда сообщали, что Осипова уволилась по собственному желанию.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Юлии Осиповой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сроком 1 месяц 15 суток, по 22 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.

Как считает следствие, Осипова, занимая последовательно должности заместителя председателя юридического комитета администрации Санкт-Петербурга и председателя комитета с апреля 2015 по май 2017 года совместно с соучастниками похитила путем мошенничества денежные средства бюджета Санкт-Петербурга, распорядителем которых является администрация губернатора Санкт-Петербурга, в сумме не менее 14,6 млн рублей.

По данным ОПС, государственное учреждение "Центр правового обеспечения" заключало договоры на оказание комплексных юридических услуг с компанией "Акканто". Фактически ни эта организация, ни привлеченные им субподрядчики услуг не оказывали.

Допрошенная в качестве подозреваемой Осипова вину не признала, говорится в сообщении.