Жители деревни Югрино в Кирове почти две недели живут без газа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Жители деревни Югрино в Кирове 12 дней назад остались без газа, возобновить газоснабжение планируется 10 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Как объяснили в департаменте городского хозяйства, задержка с возобновлением газоснабжения деревни Югрино произошла из-за того, что вышли из строя изолирующие соединения для газопровода. Подрядчик должен их поменять в рамках гарантийных обязательств. Однако этого оборудования в Кирове нет, его пришлось заказывать в Казани. Завтра необходимые детали привезут и все исправят", — заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Кирова.
"По закону при проведении ремонтных работ отключать газ допустимо в общей сложности лишь на 4 часа в месяц. Это требование грубо нарушено. Кроме того, отсутствие газа приводит к нарушению в домах температурного режима. При этом если работы были плановые, то непонятно, как можно было приступить к ним, не имея в наличии потенциально необходимых запчастей", – подчеркнул Сергеев.