Жители деревни Югрино в Кирове почти две недели живут без газа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Жители деревни Югрино в Кирове 12 дней назад остались без газа, возобновить газоснабжение планируется 10 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

По информации кировского отделения Общероссийского народного фронта, газоснабжение отключили 29 октября. Жителей предупредили о проведении двухдневных плановых работ по устранению влаги в газовых трубах. Но газоснабжение до сих пор не восстановлено. "В деревне около 35 жилых домов. Практически у всех газовое отопление. В домах очень холодно. На кухнях и в жилых комнатах даже с обогревателями температура не поднимается выше 17-18 градусов. А к выходным в городе обещают похолодание до минус 10 градусов", – рассказали активистам ОНФ жители Югрино.

"Как объяснили в департаменте городского хозяйства, задержка с возобновлением газоснабжения деревни Югрино произошла из-за того, что вышли из строя изолирующие соединения для газопровода. Подрядчик должен их поменять в рамках гарантийных обязательств. Однако этого оборудования в Кирове нет, его пришлось заказывать в Казани. Завтра необходимые детали привезут и все исправят", — заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Кирова.

В свою очередь сопредседатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев призвал взять ситуацию под контроль не только администрацию города, но и прокуратуру и напомнил, что жителям должен быть сделан перерасчет платы за некачественно оказанную коммунальную услугу.

"По закону при проведении ремонтных работ отключать газ допустимо в общей сложности лишь на 4 часа в месяц. Это требование грубо нарушено. Кроме того, отсутствие газа приводит к нарушению в домах температурного режима. При этом если работы были плановые, то непонятно, как можно было приступить к ним, не имея в наличии потенциально необходимых запчастей", – подчеркнул Сергеев.