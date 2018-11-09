На Ямале более 35 жильцов эвакуировали из горящего многоквартирного дома

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноя — РИА Новости. Более 35 человек эвакуировались из деревянного многоквартирного дома, который горел в пятницу в поселке Пурпе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает региональное управление МЧС.

Уточняется, что сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном деревянном доме поступило спасателям около 13.30 по местному времени (11.30 мск).

"Из горящего дома эвакуировались 36 человек, один человек со второго этажа спасен пожарными. Пострадавших нет. На данный момент открытое горение ликвидировано", — говорится в сообщении.

Власти Пуровского района отмечают, что семеро жильцов указанного дома — дети.

"По предварительной информации, все погорельцы имеют возможность временно поселиться у родственников или друзей, однако окончательно ситуацию прояснит встреча с людьми", — сообщается на сайте районной администрации.

В муниципалитете добавили, что готовы предоставить нуждающимся маневренное жилье, разместив их в гостинице на территории поселка.