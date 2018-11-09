В школе под Пензой приостановили занятия после отправления десяти учеников

САРАТОВ, 9 ноя — РИА Новости. Школа в селе Бессоновка Пензенской области приостановила учебный процесс после того, как 10 учеников обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекции, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее Артамонова сообщила РИА Новости, что в четверг и пятницу в медучреждения обратились 10 учащихся 4-7 классов школы в селе Бессоновка с признаками острой кишечной инфекции. По данному факту прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства при организации питания и создания безопасных условий пребывания детей в школе. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

"В школе села Бессоновка приказом директора приостановлен учебный процесс на 9 и 10 ноября в связи с ростом числа учащихся, обратившихся в медучреждение с одинаковыми симптомами заболевания. В штатном режиме школа будет функционировать после получения результатов обследований", — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в настоящее время в школе специалисты местной больницы и регионального Роспотребнадзора осматривают детей.

"Десять учащихся госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции в Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи в период с утра 8 ноября до утра 9 ноября", — уточнила Артамонова.