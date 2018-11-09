В Петербурге прокуратура потребовала возбудить дело о загрязнении реки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Природоохранная прокуратура по итогам проверки по факту загрязнения в октябре реки Славянки в Санкт-Петербурге, где произошел несанкционированный сброс вредного вещества с высоким содержанием металлов и нефтепродуктов, настаивает на возбуждении уголовного дела, сообщает в пятницу городское надзорное ведомство.

Ранее в октябре департамент Росприроднадзора по СЗФО сообщал, что проверяет информацию о загрязнении реки Славянки после жалоб жителей Санкт-Петербурга на неприятный запах и пятна в акватории. Тогда в районе Рыбацкого моста была найдена мертвая рыба, также инспекторы зафиксировали исходящий от воды "сладковатый химический запах".

Как отмечает прокуратура, в ходе проверки установлено, что источником загрязнения стал выпуск "ОбщМет", который эксплуатируется ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В ходе обследования канализационных сетей специалисты этого предприятия выявили факт несанкционированного сброса в один из дождеприемных колодцев "вязкого вещества… темного цвета с резким запахом, характерным для лакокрасочных материалов, масел и жидких горючих веществ". По результатам лабораторных исследований проб была обнаружена высокая концентрация тяжелых металлов и нефтепродуктов.

По данным прокуратуры, с поверхности реки Славянки аварийно-спасательной службой "Пиларн" было собрано более 2,5 тонны нефтеводяной смеси. Согласно результатам обследования, проведенного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ), рыба в реке Славянке погибла в результате "острого токсического воздействия".

"Природоохранная прокуратура по фактам грубейшего нарушения требований законодательства об охране окружающей среды, повлекшего загрязнение реки Славянки и гибель водных биологических ресурсов, направила материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по (статье) "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", — информирует городское надзорное ведомство.