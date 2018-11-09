В Ростовской области завели дело после смерти студента в аудитории

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 18-летнего студента в аудитории одного из учебных заведений в городе Шахты Ростовской области, сообщает СУСК России по региону.

По версии следствия, 4 октября 2018 года студент пришел в аудиторию на занятия, где упал и умер до приезда врачей скорой помощи. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"В настоящее время с целью проверки обстоятельств смерти студента, а также обстоятельств, предшествующих этому, следователем выполняется комплекс следственных действий", — говорится в информации. Расследование уголовного дела продолжается.