Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве боеприпаса под Самарой

САМАРА, 9 ноя — РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве боеприпаса во время утилизации на полигоне в Самарской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщила РИА Новости представитель минздрава региона.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что при разгрузке боеприпасов на утилизацию в Самарской области сдетонировал один снаряд, ранения получили четыре человека.

"Пострадали четыре человека, все они госпитализированы в Чапаевскую центральную районную больницу и находятся в состоянии средней тяжести", — сказала собеседница агентства.