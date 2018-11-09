В Самаре арестовали двух полицейских, подозреваемых в получении взятки

САМАРА, 9 ноя — РИА Новости. Самарский районный суд заключил под стражу двоих полицейских, подозреваемых во взятке в 600 тысяч рублей, а также отправил под домашний арест еще одного полицейского, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, сообщила в пятницу пресс-служба управления СК РФ по региону.

Трое полицейских, по данным ведомства, были задержаны 8 ноября с поличным при получении взятки. По версии следствия, 4 ноября 2018 года двое из них в одной из квартир в микрорайоне Крутые ключи в Самаре получили через посредника 50 тысяч рублей. По данным управления СК, 8 ноября полицейские в ТЦ "Управа" в Самаре получили от того же посредника еще 550 тысяч рублей. Деньги, по информации следователей, передавались за бездействие полицейских от подозреваемого в преступлении, возбужденном по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

В отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 УМВД России по Самаре было возбуждено дело о получении взятки группой лиц в крупном размере, в отношении посредника — оперуполномоченного отделения по предупреждению и раскрытию квалифицированных мошенничеств оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Самаре — уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

"Сегодня в федеральном суде Самарского района города Самары по ходатайству следователя в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении третьего — домашний арест", — говорится в сообщении.

В ГУМВД по Самарской области по факту задержания сотрудников полиции назначена служебная проверка. Если вину полицейских докажут, они будут уволены из органов внутренних дел, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщали ранее в ГУМВД.