В Иваново возбудили дело в отношении владельца собаки, искусавшей ребенка

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Следствие в Ивановской области возбудило дело о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении владельца пса, который сбежал с придомовой территории на улицу и искусал семилетнего мальчика, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

В четверг об инциденте в поселке городского типа Лежнево сообщала полиция, куда обратился фельдшер местной больницы. Со слов мужчины, к ним доставлен семилетний мальчик, на которого напала собака. Ребенка с открытым оскольчатым проникающим переломом обеих костей левого предплечья и множественными укусами госпитализировали в областной центр.

Владелец собаки пояснил полиции, что его двухгодовалый пес породы акита-ину гулял в огороде около дома, а потом сделал подкоп под забором и выбежал на улицу.

"В отношении владельца собаки, напавшей на малолетнего ребенка, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ)… Указанное (нападение) стало возможным в результате неосторожных действий хозяина собаки, оставившего непривязанное животное без присмотра", — говорится в сообщении следствия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным прокуратуры Ивановской области, мальчик проходил мимо одного из частных домов поселка, когда на него напала собака, которая "была без намордника и без присмотра хозяина".