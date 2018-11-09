В Карелии женщина убила двух пожилых инвалидов из-за денег

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 ноя – РИА Новости. Жительница карельского города Питкяранта обвиняется в убийстве двух пожилых инвалидов ради денег, сообщает в пятницу карельское управление следственного комитета.

По версии следствия, 5 ноября вооруженная ножом 32-летняя жительница Питкяранты пришла в квартиру 58-летнего мужчины и 55-летней женщины (брата и сестры), являющихся инвалидами. Злоумышленница намеревалась похитить у них деньги. Она нанесла пожилым людям множественные ранения ножом. От полученных травм брат с сестрой скончались. Обвиняемая взяла из квартиры чуть более 260 тысяч рублей и скрылась, но вскоре ее задержали.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство из корыстных побуждений двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии".

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемой.