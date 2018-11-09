В Тюменской области проверят действия кондуктора, высадившей ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Следствие в Тюменской области проверит информацию о том, что кондуктор автобуса высадила 11-летнюю девочку из-за отсутствия у ребенка денег на проезд, в результате чего ей пришлось идти домой пешком около 14 километров, сообщает в пятницу СУСК по региону.

Следствие уточняет, что в ходе мониторинга СМИ выявлена информация о неправомерных действиях кондуктора автобуса в отношении 11-летней девочки. Из сообщений СМИ следует, что девочка уснула в автобусе и проснулась на конечной остановке "ТЭЦ-2", но денег на проезд у нее оказалось недостаточно. Она попросила помощи у кондуктора и у прохожих, но получила отказ, после чего кондуктор высадила ребенка, и несовершеннолетней пришлось идти домой пешком около 14 километров.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится проверка. Следствием проверяется, имел ли место такой факт, в случае подтверждения информации действию кондуктора будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.