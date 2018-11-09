В Тульской области пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Тульской области, из них трое были госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Информация об аварии поступила в главное управление МЧС по Тульской области в 13.04 мск пятницы.

"На 38-м километре автодороги Тула — Новомосковск произошло столкновение двух автотранспортных средств: ВАЗ 2113 и Iveco. Имеются пострадавшие", — говорится в сообщении управления МЧС по региону.

Как пояснил РИА Новости собеседник агентства, в ДТП получили травмы пять человек, ехавших в микроавтобусе. По данным представителя управления ГИБДД по региону, микроавтобус Iveco выполнял рейс Узловая — Тула.

"Всех доставили в Узловскую центральную районную больницу. Двоих отпустили, троих госпитализировали", — сказал представитель экстренных служб.

По его словам, "тяжелых" среди пострадавших нет, трое госпитализированных получили, по предварительным данным, переломы и ушибы.