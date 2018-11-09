Экс-главу Автодорнадзора Карелии приговорили к пяти годам колонии

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 ноя — РИА Новости. Петрозаводский городской суд в пятницу приговорил к 5 годам колонии экс-начальника управления автодорнадзора по Карелии Рафаила Галикеева и к 6 годам колонии — его коллегу Евгения Шелковникова по делу об избиении подчиненных, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд приговорил признать Галикеева виновным, путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений определить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 8 тысяч рублей", — огласил решение судья Дмитрий Михайлов.

Шелковников был приговорен к 6 годам колонии общего режима. Оба осужденных на 2 года лишены права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Осужденные также должны будут выплатить одному из пострадавших по 50 тысяч рублей в качестве морального вреда. Шелковников также еще должен выплатить 100 тысяч рублей второму пострадавшему по делу.

По версии следствия, в феврале 2016 года Галикеев и замначальника отдела Шелковников пригласили по служебным вопросам подчиненного в кабинет. Когда сотрудник ответил на вопросы, обвиняемые посчитали, что пояснения не соответствуют действительности, и избили его.

Шелковников также обвинялся в том, что в октябре 2016 года на посту весового контроля на трассе "Кола" совершил аналогичное преступление в отношении другого подчиненного. За предположение о причастности подчиненного к написанию на него жалобы руководитель нанес удар сотруднику в ухо.

Кроме того, Галикеев обвинялся в присвоении 35 тысяч рублей. По данным следствия, руководитель начислял дополнительные стимулирующие выплаты своим сотрудникам, часть которых они были вынуждены передавать ему.

Фигурантам было предъявлено обвинение по статьям "Превышение должностных полномочий с применением насилия" и "Присвоение имущества с использованием служебного положения".

Гособвинение требовало приговорить Галикеева к 6 годам колонии общего режима и штрафу 8 тысяч рублей, а Шелковникова — к 7 годам заключения.

Своей вины подсудимые не признали.