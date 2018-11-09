Экс-главу Автодорнадзора Карелии приговорили к пяти годам колонии

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 ноя — РИА Новости. Петрозаводский городской суд в пятницу приговорил к 5 годам колонии экс-начальника управления автодорнадзора по Карелии Рафаила Галикеева и к 6 годам колонии — его коллегу Евгения Шелковникова по делу об избиении подчиненных, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шелковников был приговорен к 6 годам колонии общего режима. Оба осужденных на 2 года лишены права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Осужденные также должны будут выплатить одному из пострадавших по 50 тысяч рублей в качестве морального вреда. Шелковников также еще должен выплатить 100 тысяч рублей второму пострадавшему по делу.
Шелковников также обвинялся в том, что в октябре 2016 года на посту весового контроля на трассе "Кола" совершил аналогичное преступление в отношении другого подчиненного. За предположение о причастности подчиненного к написанию на него жалобы руководитель нанес удар сотруднику в ухо.
Фигурантам было предъявлено обвинение по статьям "Превышение должностных полномочий с применением насилия" и "Присвоение имущества с использованием служебного положения".
Гособвинение требовало приговорить Галикеева к 6 годам колонии общего режима и штрафу 8 тысяч рублей, а Шелковникова — к 7 годам заключения.
Своей вины подсудимые не признали.