Краснодарские волонтеры думают, как достать котов из квартиры живодера

КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Волонтёры думают, как достать уцелевших животных из квартиры, с балкона которой на четвертом этаже неизвестный в четверг выбросил около 15 котов, сообщили РИА Новости в краснодарском приюте для животных "Матроскин".

Порядка 10-15 кошек в четверг были выброшены с четвертого этажа многоквартирного дома в Краснодаре, полиция сообщила об организации проверки для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Правоохранители установили, что на этаже, на который указали очевидцы, расположено пять квартир, оформленных на одного человека. Общую дверь, за которой они находятся, полиции никто не открыл, однако свидетели видели, что выбрасывал котов с балкона мужчина.

Как рассказали РИА Новости в краснодарском приюте для животных "Матроскин", четверых пострадавших котов разобрали волонтеры, пятеро находятся в приюте, ещё двое получили тяжелые травмы и пребывают в стационаре, остальные разбежались.

"И ещё в квартире остались животные, но никто не может в квартиру попасть… Как сказали волонтеры, в общей сложности там (в квартире. – Прим. ред.) было около 30 котов. Коты все холеные, красивые, ухоженные. Видно, что женщина очень их любила… Они очень крупные, очень ласковые, контактные… Волонтеры будут как-то их из квартиры вытаскивать, чтобы они с голоду не умерли там", — рассказали в приюте.

По неподтвержденным данным волонтеров, полученным от соседей, хозяйку квартиры посадили в тюрьму на четыре года, а котов с балкона выбрасывал её бывший муж. О результатах проверки по инциденту УМВД по Краснодару пока не сообщает.