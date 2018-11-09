В Москве арестовали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына

Задержанный по подозрению в убийстве женщины и ее сына на севере Москвы Дмитрий Батыгин в Савеловском суде. 9 ноября 2018

Задержанный по подозрению в убийстве женщины и ее сына на севере Москвы Дмитрий Батыгин в Савеловском суде. 9 ноября 2018

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Савеловский суд Москвы заключил под стражу подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее 12-летнего сына в квартире на севере города, сообщили РИА Новости в суде.

Как следует из опубликованного СК РФ видео допроса, мужчина признал себя виновным и пообещал сотрудничать со следствием.

"Суд удовлетворить ходатайство следствия и избрал Дмитрию Бутыгину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 7 января 2019 года", — рассказал собеседник агентства.

В среду вечером в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской нашли тела взрослой женщины и ее сына-подростка "с признаками насильственной смерти". Было возбуждено дело об убийстве.

По подозрению в двойном убийстве задержан уже судимый за тяжкие преступления уроженец Москвы. Возможные мотивы преступления официально не сообщаются.