В Петербурге осудили мужчину, напавшего с ножом на водителя автобуса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу приговорил к четырем с половиной годам колонии Ализаде Мустафаева, обвиняемого в нападении с ножом на водителя автобуса, перевозившего школьников, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным следствия, вечером 25 декабря 2017 года напротив дома 68 по Октябрьской набережной в ходе дорожного конфликта Ализаде Мустафаев вместе со своей сожительницей Зульфией Саидмуратовой напали на водителя автобуса, перевозившего в город Кировск Ленинградской области школьников, а также их учителей и родителей. Мустафаев, по версии следствия, нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а Саидмуратова несколько ударов ногами, щеткой для уборки снега и деревянной битой, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Range Rover. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным ОПС, суд признал Мустафаева виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия").

"Мустафаев вину признал. Полностью возместил ущерб. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, при поступлении дела в суд Мустафаеву вменялось покушение на убийство. Ранее его сожительница Саидмуратова была осуждена на пять месяцев колонии-поселения за хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.