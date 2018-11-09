Под Хабаровском в ДТП погиб трехлетний ребенок

ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. Авария с участием четырех машин произошла в пятницу на 13-м километре трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, в ДТП погиб трехлетний ребенок и пострадали двое взрослых, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, водитель машины УАЗ, двигаясь из Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Vitz, который двигался во встречном направлении. Затем — с Toyota Caldina, от удара УАЗ отбросило на другой автомобиль Toyota Vitz, который также двигался во встречном направлении.

"Трехлетний пассажир (первого — ред.) автомобиля Toyota Vitz находился в детском удерживающем устройстве на переднем пассажирском сидении слева от водителя. В результате ДТП пострадали три человека: предполагаемый виновник аварии, водитель автомобиля Toyota Vitz и ребенок, который скончался по пути в медицинское учреждение в карете скорой помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Медицинское освидетельствование показало, что водитель УАЗ был трезв.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край с пятницы находится под властью циклона. Из-за гололеда с вечера пятницы закрыто движение автобусов по трассам Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск – Биробиджан (ЕАО).