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Происшествия

Сибиряк получил 23 года колонии за убийство полицейского

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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаручники на решетке. Архивное фотоНаручники на решетке. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил к 23 годам колонии местного жителя, которого обвиняли в убийстве преследовавшего его полицейского, ранении второго стража порядка и совершении еще одного тяжкого преступления, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении в отношении 32-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 19 декабря 2006 года подсудимый Роман Литвинов с компанией в Ленинском районе Новосибирска жестоко избил мужчину, который впоследствии скончался от полученных травм в больнице. Его объявили в розыск, а ночью 21 марта 2013 года полицейские попытались задержать Литвинова.

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© Фото : официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации
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В управлении пояснили, что мужчина, скрываясь от полиции, выстрелил в двух преследовавших его полицейских из неустановленного огнестрельного оружия. Один из стражей порядка скончался на месте, а второй получил ранение брюшной полости, которое было оценено как тяжкий вред его здоровью.

"В июле 2017 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено, он был задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда Роман Литвинов приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в силу.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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Михаил З
"...из неустановленного огнестрельного оружия." - все разговоры о лицензировании бред собачий. Кому надо найдет ствол.
15:51
09.11.2018
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dmitriy32Br
Этот тоже поедет жрать икру и крабов
15:28
09.11.2018
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dmitriy32Br
Почему не высшая мера - пожизненное лишение свободы ? За убийство полицейского в США преступника ждёт электрический стул, если до суда доживёт, и у нас раньше за убийство милиционера расстреливали.
15:26
09.11.2018
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