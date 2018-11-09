Сибиряк получил 23 года колонии за убийство полицейского

НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил к 23 годам колонии местного жителя, которого обвиняли в убийстве преследовавшего его полицейского, ранении второго стража порядка и совершении еще одного тяжкого преступления, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении в отношении 32-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 19 декабря 2006 года подсудимый Роман Литвинов с компанией в Ленинском районе Новосибирска жестоко избил мужчину, который впоследствии скончался от полученных травм в больнице. Его объявили в розыск, а ночью 21 марта 2013 года полицейские попытались задержать Литвинова.

В управлении пояснили, что мужчина, скрываясь от полиции, выстрелил в двух преследовавших его полицейских из неустановленного огнестрельного оружия. Один из стражей порядка скончался на месте, а второй получил ранение брюшной полости, которое было оценено как тяжкий вред его здоровью.

"В июле 2017 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено, он был задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда Роман Литвинов приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в силу.