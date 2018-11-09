Жителя Кировской области осудили на пять лет за истязание детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Житель Кировской области, признанный виновным в истязании своей годовалой дочери и 6-летнего пасынка, а также причинении тяжкого вреда здоровью младенца, по решению суда проведет 5 лет в колонии общего режима, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что 30-летний житель Зуевского района весной 2018 года присматривал за детьми, пока их мать работала по сменам на заводе. Мужчина, будучи постоянно в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил годовалой дочери и 6-летнему пасынку удары руками, ремнем, резиновым шнуром по телу, а также иным образом истязал детей.

Кроме того, по данным следствия, в конце мая 2018 года мужчина нанес годовалой дочери не менее 10 ударов ладонями по голове и туловищу, и один удар кулаком в голову. Ребенок был госпитализирован.

"Вину в совершенных преступлениях мужчина признал полностью. Суд вынес обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.