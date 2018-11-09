В Саранске возбудили дело после смерти ребенка в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти полуторагодовалой девочки в инфекционной больнице в Саранске, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.
"По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Проводятся следственные действия, изъята медицинская документация, назначены судебные экспертизы. В рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к оказанию медицинской помощи ребенку. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении СУСК.