В Петербурге уроженец Ставрополя вымогал деньги под видом полицейского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Ставрополя, который под видом полицейского вымогал деньги у местного жителя, угрожая уголовной ответственностью, сообщает в пятницу городское надзорное ведомство.

"По версии следствия, обвиняемый совместно с подельником, представляясь сотрудниками полиции, вымогали у потерпевшего 200 тысяч рублей, угрожая мнимым привлечением к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Как уточняет прокуратура, мужчина, которому были отведены сутки на поиск денег, выплатил вымогателям основную часть суммы в расчете на то, что ему простят долг, но через несколько месяцев вновь столкнулся с угрозами с их стороны.

Уголовное дело в отношении 28-летнего уроженца Ставрополья расследовалось по статье "Вымогательство группой лиц по предварительному сговору". Он был задержан в аэропорту при попытке покинуть Петербург и сейчас находится под арестом, отмечает городская прокуратура.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга, информирует ведомство.