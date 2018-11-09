Суд отправил бывшего врио мэра Махачкалы под домашний арест

ПЯТИГОРСК, 9 ноя — РИА Новости. Суд в Дагестане отправил под домашний арест бывшего врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова, подозреваемого в превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда республики.

В среду УФСБ России по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении Гасанова по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По данным ведомства, незаконные действия Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ причинили существенный вред интересам государства. В пятницу Махачкалу возглавил заместитель главы города Мурад Алиев.

"Он (Гасанов) взят под домашний арест по ходатайству следствия на 10 суток, в случае предъявления обвинения до этого срока мера пресечения составит два месяца", — сказал собеседник агентства. По его словам, Гасанов вину признал, раскаялся и готов возместить ущерб.

Гасанов занял пост врио главы города в январе 2018 года после ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Это третий руководитель города после Саида Амирова, ранее осужденного пожизненно за терроризм, который становится подозреваемым в превышении полномочий.

По версии следствия, предшественник Гасанова Мусаев в марте 2016 года, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно передал его в собственность частной компании за 1,1 миллиона рублей. При этом рыночная стоимость этой земли, по заключению экспертизы, превышает 81 миллион рублей. В октябре суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии.