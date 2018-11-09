Цуркан не знает, сколько денег у нее на счетах

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Защита обжаловала арест трех счетов обвиняемой в государственной измене экс-члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, сообщил РИА Новости в пятницу ее адвокат Евгений Смирнов.
"Арест наложен на три счета, сколько там денег, мы не знаем. Карина сама не знает, может быть, около миллиарда рублей, может быть, больше, может, меньше — нас не уведомили об аресте, который состоялся 31 октября", — сказал адвокат.
По его словам, жалобу на арест счетов он только что подал в Лефортовский суд Москвы.
Как ранее сообщал другой адвокат Цуркан Иван Павлов, ее обвиняют в передаче спецслужбам Молдавии данных о российских энергетических компаниях. По словам защитника, Цуркан вменяют то, что в августе 2004 года она якобы стала агентом молдавской спецслужбы. Виновной она себя не считает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о фабуле практически ничего не известно. По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан, в том числе, участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014–2015 годах.