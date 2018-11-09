КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Бывшую жену члена кущевской группировки Вячеслава Цеповяза вызвали в прокуратуру для дачи объяснений в связи с фотографиями "сладкой жизни" осужденного участника банды в колонии, объяснения будут даны ориентировочно на следующей неделе, сообщил РИА Новости адвокат Эдуард Чургулия, представляющий интересы экс-супруги Цеповяза.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — еда не из тюремного меню — крабы, шашлык и красная икра. Адвокат бывшей жены осужденного преступника ранее сообщил, что та направляла в правоохранительные органы фотографии с Цеповязом из колонии, среди которых могут быть и скандальные снимки обедов.

В четверг официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что Цеповязу были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии.

"Она мне сказала, что ей был звонок из прокуратуры … чтобы она дала объяснение по поручению прокуратуры Амурской области … Дату не согласовали еще. Насколько я понимаю, это будет следующая неделя. Поедем, будет давать объяснения", — сообщил РИА Новости Чургулия.

Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.