КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Бывшую жену члена кущевской группировки Вячеслава Цеповяза вызвали в прокуратуру для дачи объяснений в связи с фотографиями "сладкой жизни" осужденного участника банды в колонии, объяснения будут даны ориентировочно на следующей неделе, сообщил РИА Новости адвокат Эдуард Чургулия, представляющий интересы экс-супруги Цеповяза.
В четверг официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что Цеповязу были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.