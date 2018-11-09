Число пострадавших в ДТП с автобусом и маршруткой в Москве возросло до 11

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении маршрутного такси с рейсовым автобусом на востоке Москвы увеличилось до 11 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки и рейсового автобуса возле дома 85 на Щелковском шоссе.

"По уточненным данным, пострадали 11 человек, двое из них — дети", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в лечебные учреждения госпитализированы шесть человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие находились в маршрутном такси.