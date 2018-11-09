Экс-сотрудник брянской колонии пойдет под суд по делу об убийстве

БРЯНСК, 9 ноя — РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ИК-6 общего режима в городе Клинцы в Брянской области, который обвиняется в убийстве заключенного с помощью простыни, направлено в суд, сообщает прокуратура региона.

"Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего теперь уже бывшего заместителя дежурного помощника начальника колонии дежурной части отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области", — говорится в сообщении.

Бывший сотрудник колонии обвиняется в убийстве и превышении должностных полномочий.

Трагедия произошла в городе Клинцы Брянской области в июле этого года на фоне громкого скандала с пытками в колонии в Ярославле, где заключенный выжил, но получил серьезные травмы.

По версии следствия, сотрудник исправительной колонии в помещении штрафного изолятора пристегнул заключенного наручниками к скамье. После чего он, по данным следствия, обмотал его голову куском простыни, закрыв тем самым отверстия рта и носа, после чего покинул помещение ШИЗО. В результате действий должностного лица потерпевший скончался на месте в тот же вечер от механической асфиксии

Погибшему мужчине было 58 лет, он отбывал наказание за кражу, отмечает прокуратура.