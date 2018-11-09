В Вологде задержали мать двоих детей по делу об их избиении

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Следственные органы Вологды задержали мать двоих мальчиков по делу о получении ими в семье тяжелых травм, сообщает в пятницу СУСК РФ по Вологодской области.

Ранее сообщалось, что по делу о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего задержан 23-летний сожитель матери двоих сыновей, одному из которых два года, а другому — семь месяцев.

"В рамках расследования уголовного дела вечером 8 ноября 2018 года следователи отдела по расследованию особо важных дел СК России по Вологодской области задержали также и 25-летнюю мать пострадавших детей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, у старшего ребенка обнаружилась травма бедренной кости, требующая его госпитализации. При переводе мальчика в палату стационара врачи обследовали также семимесячного ребенка, которого мать принесла с собой в больницу. У грудного ребенка была выявлена черепно-мозговая травма и переломы ребер, после чего он был госпитализирован.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, соединенном с жестоким обращением с ним (статья 156 УК РФ). По версии следователей СК, женщина знала о травмах младшего сына, но не сообщила незамедлительно о них в правоохранительные органы, более того, не обратилась своевременно к врачам за медицинской помощью малолетнему ребенку.

Следователями установлено, что официально безработный сожитель молодой матери детей ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжкого преступления, имеет не снятую и не погашенную судимость и по решению суда находится на испытательном сроке как условно осужденный. С сентября мужчина проживал с матерью детей, с которой систематически конфликтовал. Исходя из телесных повреждений на теле мальчиков, следует вывод, что дети в семье подвергались систематическому насилию, отмечает ведомство. В настоящее время решается вопрос об аресте обоих задержанных

Кроме того, по факту допущенной халатности со стороны органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).