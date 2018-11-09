Адвокат Стришней назвал подлинными фотографии "меню" Цеповяза

КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Адвокат бывшей супруги члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза Эдуард Чургулия сообщил РИА Новости, что фотографии со "сладкой жизнью" в исправительной колонии подлинные, они уже фигурировали в судебном процессе о расторжении брачного контракта.

Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки", причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался именно с публикации в СМИ фото его застолий. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

Ранее адвокат Эдуард Чургулия, представляющий интересы бывшей жены Цеповяза Натальи Стришней, сообщил, что с конца 2017 года его доверительница обращалась в правоохранительные органы, защищая принадлежащий ей и её детям бизнес от притязаний Цеповяза, и прикладывала к своим заявлениям фотографии с бывшим супругом, сделанные в колонии. Также он утверждает, что ФСИН в результате рассмотрения её заявлений выявил нарушения режима при содержании Цеповяза в колонии еще летом текущего года.

Адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов рассказал агентству, что после публикации нашумевших кадров готовит иск о клевете. По его словам, фотографии он и его подзащитный считают "полностью монтажными, фейковыми", он также связал появление фото с готовящимся иском Цеповяза о разделе совместно нажитого вместе с бывшей супругой имущества.

"Эти фотографии в суде (процессе по расторжению брачного контракта – ред.) показывали. То, что я прочитал, что это фейк, это монтаж, это бред полнейший. У Натальи есть и телефон, на котором это все зафиксировано… Если будут иски о клевете, у нас, по крайней мере, полный пакет документов. И то, что ФСИН признали о том, что нарушения были режима, и фотографии", — сказал РИА Новости Чургулия.

В четверг официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что Цеповязу были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии.

По версии следствия, с января 2015 по февраль 2018 года сотрудниками колонии в интересах осужденного заключенного Цеповяза "совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий". Официальный представитель ведомства отметила, что следствие проверит и другие возможные факты нарушений администрацией колонии законодательства в исправительном учреждении.

Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.