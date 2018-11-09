В Курганской области пенсионерка привязывала к кровати приемных детей

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении жительницы Курганской области, которая, воспитывая 9 приемных детей, плохо их кормила, заставляла выполнять тяжелую работу, а также привязывала за ноги цепью к кровати, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, пенсионерка — приёмный родитель 9 несовершеннолетних детей, с марта 2017 года по февраль 2018 года ненадлежащим образом исполняла обязанности опекуна по воспитанию детей. Так, ею нарушался режим дня детей, они не обеспечивались полноценным питанием, одеждой, кроме того, женщина заставляла выполнять их физически тяжелую работу. Также она систематически избивала двоих детей ремнем, поленом и другими предметами, уточняет прокуратура. Кроме того, обвиняемая неоднократно запирала детей в дровянике во дворе дома, привязывала за ноги цепью к кровати.

"Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней жительницы Щучанского района Курганской области… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд", — говорится в сообщении.

Она обвиняется в четырех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением). Также ей предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем и иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), уточняется в сообщении.