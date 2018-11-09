В Курганской области пенсионерка привязывала к кровати приемных детей

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении жительницы Курганской области, которая, воспитывая 9 приемных детей, плохо их кормила, заставляла выполнять тяжелую работу, а также привязывала за ноги цепью к кровати, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
"Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней жительницы Щучанского района Курганской области… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд", — говорится в сообщении.
Она обвиняется в четырех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением). Также ей предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем и иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), уточняется в сообщении.