Глава УСБ саратовского главка МВД получил девять лет колонии за взятки

САРАТОВ, 9 ноя — РИА Новости. Кировский районный суд Саратова в пятницу приговорил к 9 годам колонии начальника управления собственной безопасности (УСБ) областного главка МВД Сергея Кашева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере от подчиненного, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее СК РФ в своём канале WhatsApp сообщил, что Кашев предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. По версии следствия, с сентября 2014 года по 27 декабря 2017 года он ежемесячно получал от одного из подчиненных взятки, общая сумма которых достигла 6 миллионов рублей, за общее покровительство и попустительство по службе. Обвиняемый был задержан оперативниками УФСБ 27 декабря 2017 года после получения очередного транша в 150 тысяч рублей.

"Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки – 6 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по приговору суда подсудимый лишен звания полковника полиции и ведомственных наград, а также права занимать определенные должности в госорганах на 4 года. В прокуратуре уточнили, что вину Кашев не признал.

Как сообщает региональное управление СК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций суд по ходатайству следователя наложил арест на принадлежащее Кашеву имущество и денежные средства на общую сумму свыше 4,5 миллиона рублей.

В пресс-службе областного главка МВД РИА Новости добавили, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел после вступления приговора в законную силу.