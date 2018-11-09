На Чукотке в заповеднике застрелили белого медведя

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту отстрела белого медведя в заповеднике "Остров Врангеля" на Чукотке, сообщает Генпрокуратура РФ.
При этом по данным Генпрокуратуры, должностные лица заповедника информацию о происшествиях в уполномоченные органы не направляли.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Незаконные добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации".
Руководителю заповедника внесено представление, которое находится на рассмотрении.