На Чукотке в заповеднике застрелили белого медведя

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту отстрела белого медведя в заповеднике "Остров Врангеля" на Чукотке, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Изучение прокуратурой материалов обследований и наблюдений территории заповедника показало, что неустановленное лицо из огнестрельного оружия причинило смертельное ранение одной особи белого медведя – особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Также на территории заповедника были зафиксированы случаи травмирования из оружия еще двух белых медведей", — говорится в сообщении.

При этом по данным Генпрокуратуры, должностные лица заповедника информацию о происшествиях в уполномоченные органы не направляли.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Незаконные добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации".

Руководителю заповедника внесено представление, которое находится на рассмотрении.