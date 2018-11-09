"Горячую линию" организовали после крушения судна в Охотском море

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Работу "телефона доверия" организовали для родственников членов экипажа судна, которое затонуло на Камчатке, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что частное судно затонуло в Охотском море, 10 человек спасли, трое пропали. Следователи возбудили уголовное дело. Плашкоут вышел из Петропавловска-Камчатского с грузом на борту, следовал в поселок Палана. Аварийный буй сработал в 8.10 мск.

"В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю организована работа "телефона доверия" для родственников членов экипажа судна "Анатолий Крашенинников", которое затонуло в акватории залива Камбальный Охотского моря, в 20 километрах от поселка Озерновский Усть-Большерецкого района", — говорится в сообщении.

По номерам 8(415-2) 30-10-49; 8(415-2) 23-99-99 родственники членов экипажа могут получить экстренную психологическую помощь и информацию о ходе поисков.