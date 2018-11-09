"Горячую линию" организовали после крушения судна в Охотском море

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Работу "телефона доверия" организовали для родственников членов экипажа судна, которое затонуло на Камчатке, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю организована работа "телефона доверия" для родственников членов экипажа судна "Анатолий Крашенинников", которое затонуло в акватории залива Камбальный Охотского моря, в 20 километрах от поселка Озерновский Усть-Большерецкого района", — говорится в сообщении.
По номерам 8(415-2) 30-10-49; 8(415-2) 23-99-99 родственники членов экипажа могут получить экстренную психологическую помощь и информацию о ходе поисков.