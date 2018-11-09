В Москве уточнили число пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Девять человек, в том числе двое детей пострадали, по уточненным данным, при столкновении маршрутного такси с рейсовым автобусом на востоке Москвы, шесть из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки и рейсового автобуса возле дома 85 на Щелковском шоссе.

"По уточненным данным, пострадали девять человек, двое из них — дети", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после ДТП в больницы госпитализированы шесть человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие находились в маршрутном такси.