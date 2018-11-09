После крушения сухогруза в Охотском море пропали капитан, старпом и механик

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Среди пропавших членов экипажа судна "Анатолий Крашенинников", затонувшего на Камчатке, — капитан, старпом и механик, сообщил РИА Новости представитель морского спасательного подцентра в Петропавловске-Камчатском.

Ранее сообщалось, что частное судно затонуло в Охотском море, 10 человек спасли, трое пропали. Следователи возбудили уголовное дело. Плашкоут вышел из Петропавловска-Камчатского с грузом на борту, следовал в поселок Палана. Аварийный буй сработал в 8.10 мск.

"Пропавшие – капитан, старпом и вахтенный механик", — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе правительства Камчатки сообщили, что поиски моряков осложняются плохой погодой и темным временем суток, нет возможности использовать авиацию.