Следователи завели дело после крушения судна в Охотском море

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения плашкоута на Камчатке, где трое человек пропали без вести, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в заливе Камбальный затонул плашкоут с экипажем 13 человек. Десять из них сняло со спасательного плота судно "Дальмос".

"Дальневосточная транспортная прокуратура в связи с крушением судна на Камчатке проводит проверку исполнения законодательства безопасности мореплавания, следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили дело", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дело возбуждено по ч.3 ст 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Представитель транспортной прокуратуры рассказал, что судно принадлежит индивидуальному предпринимателю, вышло 8 ноября из Петропавловска-Камчатского, шло до поселка Палана, везло груз продуктов питания, стройматериалов.

"Аварийный буй сработал в 8.10 мск, началась спасательная операция, часть экипажа поднято на борт, судьба троих остается неизвестной", — добавил собеседник агентства.