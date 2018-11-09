В Коми вынесли приговор двадцати членам воркутинской ОПГ из 1990-х

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Верховный суд Республики Коми в пятницу огласил приговор в отношении двадцати участников организованного преступного сообщества "Ифы-Козлова", которое в 1990-х годах установило доминирующее положение среди преступных группировок города Воркуты, двое фигурантов осуждены на пожизненное заключение, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным прокуратуры Республики Коми, следствием установлено, что в начале 1990-х годов в городе Воркуте Юрий Козлов и погибший в 1997 году Владимир Ифа создали организованную преступную группу. Участники ОПГ установили в Воркуте доминирующее положение, устранив лидеров либо активных участников иных противоборствующих группировок. К марту 2012 года, когда в отношении участников группировки было возбуждено уголовное дело, многие из них уже легализовались, имели свой бизнес.

Обвинительный приговор был вынесен в отношении организатора преступного сообщества "Ифы-Козлова" Юрия Козлова и 19 участников этой банды Владислава Цикина, Дмитрия Батманова, Андрея Волынцева, Романа Чернокнижного, Сергея Гейденрейха, Владимира Коростелева, Александра Сидорца, Алексея Оваца, Александра Хачемизова, Алана Цебоева, Андрея Шумкова, Александра Парфенюка, Дениса Армякова, Анатолия Куреева, Сергея Бондаря, Евгения Скатова, Андрея Макарова, Александра Жемиса и Артура Авагяна.

"Приговором суда подсудимым назначено наказание: Юрию Козлову и Денису Армякову – в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом соответственно в размере 1,5 миллиона рублей и 1,2 миллиона рублей. Остальным фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 25 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Участники сообщества признаны виновными в создании банды и участии в ней, убийствах и покушениях на убийства 12 лиц, умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничествах, вымогательстве, захвате заложника и незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Всего в качестве фигурантов по данному уголовному делу проходили 29 человек. В отношении пяти участников, с которыми были заключены досудебные соглашения, судом уже вынесены обвинительные приговоры. Еще четверо (Олег Ифа — один из лидеров и три активных участника преступной организации) находятся в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечает ведомство.