В Охотском море ищут пропавших при крушении судна членов экипажа

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Два судна ведут попутный поиск троих пропавших при крушении плашкоута в Охотском море, утром к ним присоединится МЧС, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Ранее сообщалось, что частное судно затонуло в Охотском море, 10 человек были спасены, трое пропали. Следователи возбудили уголовное дело. Плашкоут вышел из Петропавловска-Камчатского с грузом на борту, следовал в поселок Палана. Аварийный буй сработал в 8.10 мск.

"Ведется попутный поиск двумя судами. Сейчас на месте темно, к ним не подобраться. Утром мы подключимся к поискам", — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас на море небольшой шторм, высота волн 2,5 метра. "Причина крушения устанавливается", — добавил представитель ГУ МЧС.