Адвокат рассказал, когда Цеповяза могут освободить из ШИЗО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя — РИА Новости. Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская в колонии строгого режима села Среднебелая Амурской области, должны перевести из ШИЗО в камеру в воскресенье, рассказал РИА Новости адвокат Цеповяза Роман Боков.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. В УФСИН по Амурской области РИА Новости сообщили, что Цеповяз помещен в ШИЗО за нарушение распорядка дня.

"Согласно предоставленным документам, Вячеслава поместили в ШИЗО из-за нарушений правил внутреннего распорядка: он не явился на завтрак. Он сказал мне, что действительно не пошел на завтрак, так как сильно болел живот, и он обратился в медсанчасть. А медсанчасть дает справку, что он не обращался. Из ШИЗО его должны освободить в воскресенье", — рассказал Боков.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.